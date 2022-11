Paula Rego conta o que "aconteceu na ressaca do autoritarismo"

Catarina Ferreira Hoje às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando a pintora Paula Rego faleceu, a 8 de junho deste ano, "foi um dos momentos mais estranhos para que ela abandonasse a sala. Estava com uma grande exposição na Tate Britain (Londres) e percebemos que a pintura figurativa dela era única na sua geração e uma das maiores no mundo da pintura", teceu Philippe Vergne, diretor do Museu de Serralves, antes da inauguração oficial da exposição "Quem conta um conto...", ontem à tarde, na qual participou o primeiro-ministro, António Costa.

A mostra conta com 21 trabalhos de Paula Rego, 20 destes em depósito ou pertencentes à coleção de Serralves, como é o caso do políptico "Possessão" e "The Sweeper", cedida por um colecionador privado. Os trabalhos estão balizados entre 1975 e 2004.

A primeira sala da mostra tem diversas gravuras, onde é recorrente a figura do cão e a sua dualidade, como explicou Isabel Braga, curadora: "o cão na obra de Paula Rego é um exemplo de obediência e fidelidade, mas tem também essa ambiguidade de ser capaz de agredir". Nesta fase, é possível observar como o desenho é a "espinha dorsal" do trabalho de Paula Rego. Obras como "Menina com homem pequeno e cão" são demonstrativas dessa ambivalência.