Paulino Vieira, mestre da música de Cabo Verde, dá concerto único em Lisboa

O compositor multi-instrumentista, companheiro de palco de Cesária Évora, vai atuar no Centro Cultural de Belém, em fevereiro de 2023.

O mestre da música cabo-verdiana Paulino Vieira, autor de composições como o "M'Cria Ser Poeta", dará um concerto único no Centro Cultural de Belém, a 20 de fevereiro de 2023, no décimo aniversário da plataforma "Ao Sul do Mundo". Multi-instrumentista, compositor, arranjador, produtor e poeta, companheiro de Cesária Évora nos grandes palcos do mundo, Paulino Vieira participou em inúmeros projetos de artistas cabo-verdianos, e não só, espalhados pela diáspora.

Paulino Vieira nasceu em Praia Branca, São Nicolau, herdando a mestria do pai, Santos Vieira. Em 1974, com 18 anos, rumou a Lisboa a convite de Bana e Luís Morais para assumir os teclados, os arranjos e composições da terceira geração do coletivo Voz de Cabo Verde. No primeiro restaurante-clube da cultura de Cabo Verde - o mítico Monte Cara, do cantor Bana -, Paulino Vieira tocou com os vários artistas que passaram por aquele palco, influenciando uma geração de músicos, como Rui Veloso, elementos dos Trovante e dos Heróis do Mar.

Nas fichas técnicas de registos de bandas como os Heróis do Mar, ou do músico António Variações, encontra-se o nome de Paulino Vieira. No Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Paulino Vieira irá apresentar todos os clássicos que marcaram a sua carreira musical, num espetáculo que irá assinalar a primeira década de "Ao Sul do Mundo", uma cooperativa que junta profissionais da área da produção e da programação artística.