Paulo Betti: "Nunca sonhei ser ator"

Ator brasileiro celebra 40 anos de carreira com o monólogo "Autobiografia autorizada", em digressão por Portugal.

Pelas suas contas, esta será a "oitava vez" que Paulo Betti vem a Portugal. "Vim ao Festival de Cinema de Tróia, em Setúbal, também estive a gravar em Sintra a minissérie "Os Maias", e estive outras vezes para também passear." Memórias que o fazem recuar até ao namoro com a apresentadora portuguesa Marta Leite Castro, em 2009, com quem esteve antes na Invicta e conheceu "o pai e o irmão dela". A relação não vingou, mas ficou "um grande carinho".

Até março, o ator de 67 anos que os portugueses principalmente recordam como Timóteo - a personagem que interpretou em "Tieta" (1989) - vai andar por cá em digressão com o monólogo que celebra os seus 40 anos de carreira, "Autobiografia autorizada". Paulo Betti é casado com Dadá Coelho e tem três filhos, João, de 16 anos, Juliana, de 43, e Mariana, de 40 anos, a quem é muito ligado. "Sou um pai bem coruja, gosto muito dos meus filhos e acho-os o máximo", declara. O espírito de "muita união" foi, na sua opinião, importante para lidar com a dor de perder o único neto, Antônio, de um ano, em junho do ano passado, vítima de uma leucemia.

Filho mais novo numa família humilde e ligada ao meio rural, Paulo foi o único que estudou. Podia ter sido médico, mas tudo mudou quando recebeu o prémio de melhor ator amador do estado de São Paulo. Ganhou uma bolsa de estudo para a Escola Dramática da Universidade de São Paulo e optou pela representação.

"Nunca sonhei ser ator, a minha noção foi sempre pagar as contas e ser útil à minha família. E também nunca sonhei trabalhar na Globo", recordou. Ganhou dinheiro "a fazer dobragens, a dar aulas e a fazer teatro", até que por influência da primeira mulher, a atriz Eliane Giardiani, foi convidado a fazer uma novela, estreando-se em televisão na Bandeirantes. Foi o pontapé de saída para uma carreira de sucesso.

Novela à espera no Brasil

Quando voltar ao Brasil, Betti vai "entrar na próxima novela da Globo", com quem tem contrato de exclusividade. A novidade chegou-lhe poucas horas antes da entrevista ao nosso jornal. E, recentemente, estreou o filme "A fera da selva", que realizou e no qual contracenou com Eliane e uma das filhas de ambos, Juliana. "Uma vida realizada", resumiu, assumindo que quanto mais trabalha, mais sorte sente.