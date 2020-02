Paulo Praça apresenta "Um Lugar Pra Ficar" na redação do JN

Hoje às 09:57 Facebook

O músico de Vila do Conde apresenta o seu terceiro álbum de originais a solo, "Um Lugar Pra Ficar". Esta quinta-feira, atua na redação do JN.

O "showcase" é transmitido em direto no site e no Facebook do "Jornal de Notícias", a partir das 15.30 horas.

Acarinhado com um prefácio de Pedro Abrunhosa, o novo disco de Paulo Praça contempla letras de nomes como o escritor Valter Hugo Mãe, o músico brasileiro Pierre Aderne e o jornalista Nuno Miguel Guedes. Neste trabalho, Paulo Praça conta ainda com a participação de músicos como Ângelo Freire, Mário Barreiros, Emmy Curl, Diana Martinez e Eurico Amorim.

"Sabes Mãe", com letra de Valter Hugo Mãe, foi o primeiro "single" deste novo álbum, a que se seguiu "A Mesma Canção", escrito por Nuno Miguel Guedes.

O cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor nortenho tem colaborado com grupos e artistas como 3 Tristes Tigres, GNR, Pedro Abrunhosa e The Gift. Foi fundador dos grupos TurboJunkie, Grace e Plaza e um dos protagonista do projeto "Amália Hoje".