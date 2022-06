Pé na Terra regressa ao Algarve envolto em saudade

Iara Macedo Hoje às 13:11 Facebook

Festival chega à décima edição este fim de semana. Bonga e Finka Pé em destaque.

O Festival Pé Na Terra regressa sexta-feira 17 após dois anos ausente. Acontece até domingo 19 na Fuseta, Olhão.

O programa inclui atuações do projeto Viva o Samba, com António Zambujo e Maria Inês, além de Júlia Vargas, Bonga, Finka Pé, Diego Oliveira, Forró do Piano e Trio Zé Amora.

Além dos concertos, o Pé na Terra Incorpora atividades como workshops de dança (samba, maracatu, capoeira, kizomba), sets de DJ e programas para crianças.

Este festival tem por base o princípio de sustentabilidade, celebrando este ano uma década de existência com uma denominada "Edição Saudade". Foi criado para enfatizar a a inclusividade e uma reconexão do ser humano com a natureza.

O Pé na Terra desafia o público à experimentação e à aprendizagem de algo novo no mundo das artes, ao mesmo tempo que faculta o conhecimento de variadas culturas, da portuguesa à brasileira e africana