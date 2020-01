Pearl Jam editam novo disco em março

Hoje às 19:50 Facebook

Intitula-se "Gigaton" e chega a 27 de março. Sete anos depois, os Pearl Jam têm novo disco.

Acabou-se a espera para os fãs dos Pearl Jam, "Lightning bolt", disco lançado em 2013 que valeu à banda de Eddie Vedder um Grammy, já tem sucessor: "Gigaton".

A confirmação oficial pôs fim a uma série de pistas que que a própria banda alimentou e chegou através de uma publicação do guitarrista Mike McCready, que equiparou o novo disco a uma viagem. "Por vezes foi emocionalmente obscuro e confuso, mas também se revelou um mapa experimental e excitante para a redenção musical. Colaborar com os meus parceiros de banda em 'Gigaton' aumentou o meu amor, a minha consciência e o meu conhecimento da necessidade de ligação humana que temos nestes tempo", escreveu.

Com lançamento mundial previsto para 27 de março, o novo disco será antecido pelo lançamento de um single, "Dance of the Clairvoyants", nas próximas semanas.

A má notícia para os fãs nacionais é que, para já, a digressão europeia do grupo, a começar em junho, não contempla Portugal.