Peça da Alma D'Arame e companhia João Garcia Miguel estreia em Montemor-o-Novo

"O Fim do Fim" é a peça de teatro com estreia marcada para Montemor-o-Novo, esta sexta-feira, das companhias Alma D'Arame e João Garcia Miguel, abordando a "constante tensão" entre o mundo real e o mundo sonhado.

Trata-se de "uma peça de teatro arrebatadora" e que "fala sobre a constante tensão entre os mundos em que vivemos: o real e o sonhado", destacou a companhia Alma D'Arame, de Montemor-o-Novo, em comunicado enviado à agência Lusa.

A estreia do espetáculo, uma coprodução da estrutura alentejana e da companhia João Garcia Miguel, está agendada para as 21.30 horas desta sexta-feira, no Cine Teatro Curvo Semedo, subindo ao mesmo palco no dia seguinte, à mesma hora. A entrada é livre.

A peça "viaja", depois, até Lisboa, entre os dias 9 e 12 deste mês, para ser apresentada no Teatro Ibérico.

As duas companhias teatrais "cruzam em palco as suas capacidades, dialogando sobre a permanente tensão" entre "dois mundos, o mundo em que vivemos e o mundo que sonhamos, sob o espetro do fim", indicou a organização.

"O fim assalta-nos. O fim de todas as coisas que nos deixaram, que aprendemos, que construímos parece iminente. Vivemos a angústia do fim como quem sobe uma montanha", pode ler-se na sinopse do espetáculo.

A partir dessa "montanha", segundo a Alma D'Arame, as duas companhias teatrais "encontraram novas linguagens", que são, agora, levadas à cena, "num espetáculo que aborda ainda as constantes mudanças do meio ambiente e da premente mudança pessoal".

Com ideia inicial de Amândio Anastácio, da Alma D'Arame, e texto de João Garcia Miguel, a peça tem encenação e espaço cénico "assinado por ambos, sendo interpretada pelos atores Duarte Melo e Paulo Quedas.

A música é de João Bastos e os figurinos são da autoria de Rute Osório de Castro.