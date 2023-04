Peça de Tiago Rodrigues vai fechar o festival francês de Avignon

JN/Agências Ontem às 22:11 Facebook

Edição do 77.º festival francês de teatro será dirigida pelo encenador português. Tiago Rodrigues foi nomeado em setembro e a sua peça "By heart" terá honras de encerramento.

O espetáculo "By heart", concebido e interpretado por Tiago Rodrigues, diretor artístico do Festival d'Avignon desde o ano passado, vai encerrar a 77.ª edição do evento, a decorrer nesta cidade francesa de 5 a 25 de julho. O espetáculo, a representar no Palácio dos Papas, encerra o festival que tem perto de 40 obras francesas e internacionais.

"By heart" estreou-se em Lisboa, em 2013, e reúne fragmentos e citações de George Steiner, Joseph Brodsky, Ray Bradbury e William Shakespeare, entre outros. Desde a estreia, a peça tem sido apresentada por vários países da Europa.

Há mais portugueses em Avignon

A dupla de coreógrafos portugueses Sofia Dias & Vitor Roriz, no âmbito de um projeto intitulado "Paisagens partilhadas", com sete peças para campos e florestas que convidam o público a descobrir a paisagem ao por do sol, é outra das presenças portuguesas no festival.

Na apresentação da primeira edição do festival sob a sua alçada, que decorreu na quarta-feira à tarde, Tiago Rodrigues destacou ainda a presença das atrizes portuguesas Isabel Abreu e Carolina Passos Sousa, que constam do elenco do espetáculo concebido por "um dos grandes nomes da dança contemporânea europeia e francesa", Mathilde Monnier.

"Black lights" ("Luzes negras", em tradução livre) é o espetáculo que conta com interpretações das atrizes portuguesas e será apresentado de 20 a 23 de julho, segundo a programação.

"G.R.O.O.V.E", um espetáculo de Bintou Dembélé, considerada uma das principais artistas do movimento hip-hop em França, é a criação que abre o 77.º Festival d'Avignon, no dia 5.

Entre muitos outros espetáculos, o festival vai contar com "Angela (a strange loop)", de Susanne Kennedy e Markus Selg, com coprodução de vários teatros europeus, incluindo o portuense Teatro Nacional São João.

A utopia do teatro popular

No discurso de apresentação do certame, Tiago Rodrigues disse que a edição deste ano manterá a "utopia tenaz do teatro popular" pensado pelo fundador do certame, Jean Vilar, em 1947, algumas semanas antes da primeira Semana Dramática de Arte Dramática e que só no ano seguinte viria a tornar-se Festival.

"A história deste festival é uma partitura que, cada ano, é interpretado por uma equipa e seus parceiros para se prepararem para a grande reunião de artes vivas de todo o mundo, constituídas por descobertas e de descobertas e reuniões, e construído com os materiais memória para oferecer um trampolim para o futuro", frisou Tiago Rodrigues, sublinhando que o festival é "o encontro de artistas e de público" que "preserva a liberdade artística e trabalha para a democratização cultural", com especial enfoque para os que descobrem o festival pela primeira vez.

Oficinas de pensamento, que congrega investigadores, filósofos, ativistas, encontros com os artistas do Festival, leituras de textos escritos especificamente para o certame, exibições de filmes e exposições constam também da programação do que é considerado o maior festival de teatro do mundo.

Em julho de 2021, Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II entre 2014 e 2021, foi nomeado pela ministra francesa da Cultura como novo diretor do Festival d'Avignon, sucedendo a Olivier Py. O ator, dramaturgo e encenador português assumiu funções em 1 de setembro de 2022.