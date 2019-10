Pedófilo condenado pode ganhar milhares de euros com música de "Joker"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:40 Facebook

Gary Glitter, condenado por abuso sexual de menores, está desde 2015 a cumprir uma pena de 16 anos de prisão e, mesmo assim, poderá receber milhares de dólares devido à utilização da música "The Hey Song" no filme "Joker".

O filme "Joker", de Todd Phillips, tem duas horas de duração mas há dois minutos que estão a suscitar polémica. Não pela interpretação de Joaquin Phoenix, que muitos apontam ao Óscar, mas pela escolha da banda sonora num dos momentos mais emblemáticos do filme. Durante uma cena, perto do fim, o vilão dança ao som da música "The Hey Song" e a escolha não caiu bem a alguns fãs, principalmente britânicos. Isto porque o autor da música é Gary Glitter, condenado por abuso sexual de menores.

Paul Francis Gadd, nome verdadeiro de Glitter, atualmente com 75 anos, é uma das figuras mais odiadas em Inglaterra depois de ter sido condenado. Em 2002 foi expulso do Camboja e entre 2005 e 2008 esteve preso no Vietname sempre por crimes relacionados com pedofilia. Atualmente está a cumprir uma pena de 16 anos de prisão mas, o que é certo, é que pode ganhar milhares de euros por ter uma música incluída na banda sonora de "Joker".

Gary Glitter nasceu no Reino Unido em 1944 e atingiu uma fama fugaz em 1972 devido à música "Rock and Roll, Parts I and II", mais conhecida por "The Hey Song", um sucesso principalmente nos EUA, onde é habitual ouvi-la em estádios. O mesmo tema já passou, por exemplo, na série "The Office", em 2006, num episódio da terceira temporada.

O filme protagonizado por Joaquin Phoenix, o grande vilão de Gotham City e inimigo de Batman, tem sido um sucesso e quebrou recordes para filmes da DC no fim de semana da estreia. A obra de Todd Phillips levou 155099 espetadores às salas de cinema, rendendo 896183 euros em receita bruta de bilheteira. Nos EUA, o filme que venceu o Festival de Veneza alcançou, só na noite de estreia (quinta-feira), uma receita equivalente a 12,1 milhões de euros.