Pedro Abrunhosa, Gisela João e Carlão no primeiro semestre do Convento São Francisco

Os músicos Pedro Abrunhosa, Gisela João e Carlão sobem ao palco do Convento São Francisco, em Coimbra, no primeiro semestre de 2022. O humorista brasileiro Fábio ​​​​​​​Porchat e o músico também brasileiro Arnaldo Antunes atuam igualmente naquele espaço.

Pedro Abrunhosa atua no grande auditório a 28 de janeiro, enquanto a fadista de Barcelos tem concerto previsto para 5 de fevereiro. Já Carlão marca presença em Coimbra a 14 de fevereiro, inserido no Festival Montepio Às Vezes o Amor.

A agenda musical contempla ainda concertos de Noiserv (20 de janeiro), CORDIS (15 de janeiro) e do brasileiro Arnaldo Antunes, antigo membro dos Tribalistas, a 19 de junho.

O humorista brasileiro Fábio Porchat leva a Coimbra um espetáculo de stand-up comedy a 12 de fevereiro. "O Novo Stand-Up de Fábio Porchat" realiza-se no grande auditório, com início às 21.30 horas.

No teatro, o Convento São Francisco recebe "Para atravessar contigo o deserto do Mundo", com Lúcia Moniz e Pedro Lamares, em junho.

As comemorações do ano em que se celebram 100 anos do nascimento de José Saramago, Prémio Nobel da Literatura, também merecem destaque na programação do Convento São Francisco. O espetáculo "Memorial do convento" será encenado pela companhia Dança em Diálogos. "A maior flor do Mundo", de Hugo Cabral Mendes e Inês Gomes, será um espetáculo imersivo para as famílias, que desvenda a importância de preservar e cuidar da natureza.