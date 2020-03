Pedro Abrunhosa inaugura ciclo de canções a pedido

Hoje às 15:36 Facebook

Há menos de uma semana seria impensável que um compositor da craveira de Pedro Abrunhosa lançasse, a quem o segue, o desafio para que lhe peçam canções.

"Enviem sugestões de repertório que vos apeteça ouvir. Pode ser meu ou de outros", afirmou num vídeo partilhado na sua conta de Facebook.

O músico do Porto está a fazer emissões em direto todos os dias a partir do seu estúdio.

Em breve, vai passar, também, a fazer gravações e a publicar várias interpretações por dia. Até a tempestade passar.

"Estar em isolamento", explicou, com ironia, "é uma oportunidade de ir aprender músicas novas e de me espalhar a tocá-las em direto". Mais de quatro mil pessoas já agradeceram a oferta do autor de "Espiritual".