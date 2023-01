Pedro Cabrita Reis, o eterno grande artista

Helena Mendes Pereira Hoje às 17:52 Facebook

Até 22 de fevereiro, Pedro Cabrita Reis apresenta no Centro de Artes de Águeda "Queres que te faça um desenho?", uma exposição de desenhos e pinturas do genial artista.

O CAA - Centro de Artes de Águeda abriu ao público em maio de 2017 com o objetivo de apresentar, nas suas diferentes valências (auditório, salas de exposição, espaços multiusos para atividades de educação e mediação cultural, espaços comuns como livraria e café-concerto), programação artística regular descentralizada, funcionamento como mais um motor para o desenvolvimento da Beira Litoral e, em particular, do distrito de Aveiro como polo criativo e industrial.

O edifício, com projeto dos arquitetos Bruno André e Francisco Salgado Ré (conhecidos como AND-RÉ) apresenta um enquadramento com a paisagem e a memória do local, que se intensifica na inclusão da chaminé e da sua sombra na implementação urbana, trazendo os referenciais da cerâmica, marca da região e fator que em muito contribuiu para o seu desenvolvimento económico e cultural.

Ainda no exterior, além do vidro e betão à vista do edifício, que o marcam de preto e branco do cenário, uma obra de Bordalo II indica-nos que estamos no local certo.

Estávamos nos últimos dias da exposição coletiva "(Im)Materility", que ocupava a sala de exposições principal e reunia obras de artistas nacionais e internacionais, nomes incontornáveis na geração nascida entre as décadas de 1970/80 e que refletem o universo multicultural que Portugal é hoje e, acima de tudo, a diversidade que deve pautar a ação das estruturas de criação e programação artística, ou seja, a diversidade de geografias e de pontos de vista que, necessariamente, trará como reflexo a intensidade de um tempo plural em práticas, plasticidades e visualidades.

Nomes como os de Manuela Pimentel, Francisco Vidal, Pedro Pires, Pedro Valdez Cardoso, Patrick Bongoy, João Jacinto, António Faria, Barbara Wildenboer, Domingos Loureiro ou Vanessa Barracão estão entre os que me despertaram particular interesse.

Mas neste dia e naquele local, como em tantos outros, haveria de ser Pedro Cabrita Reis (PT, 1956) o nome a deter todas as minhas atenções com a exposição "... Queres que te faça um desenho? ..." que ocupa, até 22 de fevereiro de 2023, a Sala-Estúdio do CAA. A exposição faz parte do ciclo "O desenho como pensamento", com curadoria de Alexandre Baptista, que, para além de exposições, inclui conversas e outras desconstruções coletivas sobre o papel do desenho na produção artística e no mercado da arte contemporânea.

Pedro Cabrita Reis é um dos mais relevantes artistas da sua geração marcando, em especial, a década de 1980 com o regresso à pintura e à arte pela arte, no que em muito definiu um conjunto de novas possibilidades para as artes plásticas e visuais, partindo da dimensão da exploração das matérias e dos lugares, e de um encontro entre a ação do artista, o seu olhar sobre o mundo e a importância de lhe devolver a magia da estética e da disrupção pela intencionalidade das formas simples, mas promotoras de metaleituras.

A obra de Pedro Cabrita Reis tem uma dimensão filosófica e conceptual que em muito contribuíram para a atenção que sempre mereceu e merece internacionalmente. É um nome maior do seu tempo. Nesta exposição são apresentados, para surpresa dos públicos menos disponíveis ao exercício de liberdade que é a obra do artista, desenhos e pinturas que revelam a sua genialidade e a sua facilidade na construção de cenários simples e íntimos na mensagem.

Chamam a nossa atenção os desenhos com sugestão de corpos femininos e de maternidades, bem como as pinturas e colagens em que explora o seu próprio autorretrato e a forma texturada e soturna como trabalha a cor, a tinta e as faz matéria. A exposição transforma a sala num quase atelier do artista, pela informalidade e pela forma como permite a relação com o espelho, ou seja, com o reflexo do espetador e o seu próprio.

O curador Alexandre Baptista, que alarga estes pensamentos sobre o desenho até 30 de setembro, começa da melhor forma, com um artista capaz de trazer problemáticas sempre novas à criação e, sobretudo, com a visibilidade que contribuirá para que muitos, e cada vez mais, visitem Águeda e suportem a descentralização cultural como prática essencial à democracia.

"Queres que te faça um desenho?"

Pedro Cabrita Reis

Centro de Artes de Águeda

Até 22 de fevereiro