Pedro Eiras: "A humildade pode ser um terrível caminho para o Inferno"

"Inferno", estreia na poesia de Pedro Eiras, é um lugar de repercussão do poema maior de Dante que reverbera agora.

A idade não é um número. Pedro Eiras tem 45 anos, mais de duas dezenas de livros publicados, deambulações delirantes entre géneros executadas com a mestria de um malabarista, e acaba de aterrar na poesia - quatro décadas antes da data prevista. "Inferno" é um tiro no porta-aviões. "Quem iria meter-se com Dante?!", pergunta na entrevista ao JN. "Eu!" Ele, professor, investigador, ensaísta, dramaturgo, leitor compulsivo, poeta. Pedro Eiras é autor do Porto, superlativo e sem gavetas e sem medo de falhar. "Temos alternativa? Então, falhemos!".

Em 20 anos, escreveu mais de vinte livros em todos os géneros e nos outros que inventou. Tinha então já a noção de que podia ser quem quisesse, fazer o que quisesse com as palavras?