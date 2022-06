Pedro Lopes Adão, a estreia do poeta

Iara Macedo Hoje às 11:47 Facebook

"Palavra em queda" obra sob a influência do existencialismo e do decadentismo, é apresentado esta sexta-feira na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Apesar do que parece insinuar o título do livro, Pedro Lopes Adão ascende a um novo patamar no seu amor pela escrita e lança a primeira obra da sua autoria.

"Palavra em queda", já à venda, é uma obra de poesia que tira inspiração das correntes literárias do existencialismo e do decadentismo. A apresentação tem data marcada para esta sexta-feira às 15 horas na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), Sala de Reuniões 2, e conta com as palavras de Francisco Topa, professor naquela universidade e autor do posfácio do livro.

Pedro Lopes Adão tem 20 anos e é estudante de licenciatura de Estudos Portugueses na FLUP. A escrita ganha lugar na sua vida com 15 anos, desde o momento em que se propôs à leitura de obras poéticas de variados autores. De tal maneira foi o despertar desse seu interesse que em pouco tempo se tornou vencedor de prémios em concursos académicos.

Desde então, o seu gosto pelas letras tornou-se mais abrangente e na atualidade balança o seu trabalho como redator colaborador e crítico literário, para espaços como a Comunidade Cultura e Arte e a revista "Devaneio".

Embora diversos, os poemas deste livro obedecem a uma unidade temática. "Inicio cada poema de uma maneira impactante, que vai decaindo à medida que se vai chegando ao fim", diz Lopes Adão. Os seus versos assemelham-se a um suspiro de melancolia, onde cada poema espelha uma espécie de sensação de desconsolação - "um poema representa uma queda existencial, outro uma queda memorial, mas todos em si têm uma queda de algum modo".

Anterior a "Palavra em queda", Pedro Lopes Adão trabalhou em parceria com outros autores para a antologia "110 anos 110 poetas", mas é com esta obra que inicia a carreira em nome próprio. Entretanto, já se encontra a trabalhar num segundo livro.

O autor diz ser ainda cedo para enumerar alguém em particular que o inspire na escrita, mas António Nobre é um dos nomes que ganha a sua admiração, por tocar em temáticas - decadentismo, existencialismo -, que Lopes Adão também inclui no seu livro e pelas quais se propõe continuar.