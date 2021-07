Pedro Mafama segue "Por este rio abaixo" até Aveiro

Sofia Marvão Hoje às 13:16 Facebook

Artista regressa aos palcos para apresentar álbum de estreia. Trabalho é uma emotiva ode à cultura portuguesa.

Outrora Pedro Simões, hoje assume a "Mafama", camisa desabotoada e unhas de gel, imune ao preconceito. Lisboeta de gema, o músico cresceu na Graça e a inspiração às suas ruas deve. Durante o dia dava seguimento ao legado da família nas artes plásticas. Sozinho, no quarto, escrevia as próprias letras pela noite dentro. Finalmente, aos 28 anos, orgulha-se de apresentar o primeiro disco, "Por este rio abaixo", envergando influências da cultura cigana, do fado e do folclore português, inerentes à multiculturalidade dos bairros típicos lisboetas.

Desviar o olhar da música deixou de ser opção. "Percebi que fazia isto ou iria acabar infeliz e frustrado por não ter feito o que queria mesmo fazer", afirma, a propósito do início do seu percurso musical, num período "pós-Buraka Som Sistema". A música tradicional portuguesa e a eletrónica uniam as mãos e Pedro Mafama tinha algo a acrescentar. "A arte é um jogo de perguntas e respostas e nós devemos adicionar algo ao que já foi feito", diz. "Eu ofereço aquilo que acho que faz falta".