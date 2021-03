Pedro Sobrado: "Nunca estivemos tão agitados quanto nestes tempos estacionários" 

Helena Teixeira da Silva Hoje às 09:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeira entrevista depois de ter sido reconduzido na presidência do Conselho de Administração do Teatro Nacional São João, no Porto, até 2023

Fosse uma entrevista de vida e seria contada a história do professor universitário que no ano 2000 respondeu a um anúncio de jornal para ser assessor do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, lá adotou a bíblia ricardopaisiana, lá se revelou como editor e se descobriu como dramaturgista. Vinte anos depois, é afinal uma entrevista ao gestor que é um intelectual.

Pedro Sobrado, 44 anos, acaba de ser reconduzido na presidência do Conselho de Administração do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto. O segundo mandato termina em 2023. Ao JN, faz o balanço do primeiro round, com um centenário e uma pandemia pelo meio, elogia a ministra Graça Fonseca, "provavelmente a ministra da Cultura que mais vezes visitou o TNSJ", e antecipa o futuro deste Teatro Nacional, com dois mapas na frente: o do país e o do mundo. "A partir de abril", garante, "o plano de digressões nacionais e internacionais não tem precedentes".