Pedro Teixeira da Mota no Porto com "Caramel Macchiato"

Pedro Teixeira da Mota apresenta esta segunda-feira e amanhã, no Porto, o seu segundo espetáculo a solo de stand-up comedy "Caramel Macchiato".

Depois de três lotações esgotadas na semana passada, no Coliseu de Lisboa, o humorista de 25 anos chega agora ao palco do Teatro da Sá Bandeira para "contar histórias do dia-a-dia, de viagens e situações caricatas passadas com os amigos no último ano".

"Inspiro-me na realidade que me rodeia e nas experiências que vivo para escrever as minhas piadas. Talvez um dia queira criar material em torno da política e ter uma mensagem por detrás do conteúdo humorístico, mas por agora isso não me preocupa", revelou Pedro Teixeira da Mota em entrevista ao JN.

O comediante que, em 2014, criou, juntamente com Carlos Coutinho Vilhena, Guilherme Geirinhas e Manuel Cardoso, o canal youtube de sketckes de humor "Bumerang", ganhou enorme popularidade com o talkshow online "Erro Crasso", com Luís Franco-Bastos, e com o podcast semanal ask.TM, um dos mais ouvidos em Portugal.

"Creio que as pessoas se identificam com os episódios que relato no meu programa e com a minha linguagem e, nesse sentido, 'Caramel Macchiato" é um pouco a evolução do podcast. Tento guardar as melhores histórias e observações para o stand-up, porque o que eu gosto mesmo é de atuar ao vivo. Digamos que no palco apresento uma versão 'premium' do podcast", explica.

Depois do enorme sucesso do espetáculo "Impasse" de 2017, Pedro Teixeira da Mota esgotou os bilhetes para os espetáculos do Sá da Bandeira em poucas horas e não sente mais pressão por isso: "Tenho total confiança no meu material e espero que esta experiência seja a melhor de todas que até agora consegui proporcionar ao público".