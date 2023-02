Pensar a vida para preparar a morte

Sérgio Almeida Hoje às 18:17 Facebook

Editado em Portugal o livro de Kurt Vonnegut "Deus o abençoe, Dr. Kevorkian": um conjunto de entrevistas fictícias marcadas pelo humor e pelo cinismo do escritor norte-americano.

O centenário do nascimento de Kurt Vonnegut, assinalado há meses, serviu para que a crónica desatenção do meio editorial português à obra do influente autor norte-americano fosse parcialmente reparada. Entre reedições várias (como "Matadouro cinco") e uma compilação avulsa de discursos, registou-se ainda a edição do curioso "Deus o abençoe, Dr. Kevorkian", título até agora inédito em Portugal.

Sem a ambição dos seus romances repletos de distopia e o tom confessional das obras de não-ficção, este é, todavia, um pequeno livro que sintetiza a singular visão do mundo do incorrigível humanista ácido que foi Kurt Vonnegut.

O humor e o cinismo sempre foram as traves-mestras da escrita deste "homem sem pátria", capaz de transformar uma experiência dilacerante (ter sido prisioneiro durante o bombardeamento de Dresden, na Segunda Guerra Mundial) no ponto de partida para a sua obra mais célebre, "Matadouro cinco".

Tais predicados são convocados para este livro, mesmo que a sua brevidade - muitas das narrativas têm apenas um par de páginas - transmita por vezes a sensação de terem sido pouco ou mal explorados.

A premissa de "Deus o abençoe, Dr. Kevorkian" é aliciante: Vonnegut é investido no papel de repórter a quem cabe realizar um conjunto de entrevistas a pessoas, célebres ou não, entretanto falecidas.

Para consumar essas experiências de "quase-morte", como lhe chama, vale-se da prestimosa ajuda de Jack Kevorkian, o médico norte-americano de origem arménia que, em meados da década de 1990, foi notícia em todo o mundo quando se descobriu que fomentava o suicídio assistido dos seus pacientes, ganhando deste modo a tenebrosa alcunha de "Doutor Morte".

De Adolf Hitler a Isaac Newton, passando por William Shakespeare ou Mary Shelley, são duas dezenas as figuras com quem Kurt Vonnegut troca impressões acerca do significado da vida e das suas variações quase ilimitadas.

As mais interessantes, curiosamente, são as que têm como interlocutores os anónimos. Como Peter Pellegrino, fundador Federação de Balões da América, que, depois de ouvir São Pedro perorar sobre as virtudes do céu, o silenciou com um argumento demolidor: "Só pode dizer isso, porque nunca cruzou os Alpes num balão de ar quente".