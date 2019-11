Pérola Negra assinala aniversário de "projeto diferenciador" no Porto

Hoje às 15:43 Facebook

O clube Pérola Negra reabriu há um ano, celebrando o aniversário da nova vida com um programa interdisciplinar que arranca hoje, depois de construir o que define como "um projeto diferenciador do que já existia na cidade do Porto".

Segundo o programador Jonathan Tavares, o primeiro ano do renovado espaço da cidade do Porto foi "um processo muito enriquecedor para ambas as partes: para a equipa reestruturada e todos os promotores e estruturas".

"[Na equipa] vínhamos todos de percursos diferentes, e a partilha conjunta de vários tipos de meios foi muito importante para construir um projeto diferenciador do que já existia na cidade do Porto", afirma à Lusa.

Com uma lotação de cerca de 450 pessoas, era "um grande desafio conseguir uma casa sustentável ao longo dos fins de semana", mas daí saiu "uma estratégia muito mais pensada e refletida do que é o caminho", a começar já por 2020.

Em concreto, expandiu o programador, o objetivo é abranger "várias latitudes de sonoridades", indo "não só a nichos, mas também à procura de música que existe na cidade, em termos de género e de nomes", para fazer do clube um espaço de mistura "interessante" e onde entram "também componentes performativas" como o teatro.

Depois da "sementinha" semeada com duas peças da Palmilha Dentada, uma delas, "Cabaré Infinito", a estrear na programação de aniversário, o clube foi incluindo o teatro, ao lado da componente ao vivo dos próprios concertos e até de alguns espetáculos de música eletrónica.

Por seu lado, as artes visuais não cabem tão bem nesta "casa de fins de anos 1970, com uma estrutura arquitetónica diferente do típico clube", uma vez que foi uma reconversão "de uma antiga casa de strip" para o projeto atual.

Contas feitas, o primeiro ano teve "um bocadinho de tudo", e a programação musical deverá continuar a passar "do jazz à eletrónica, percorrendo todos os espetros", da música mais melódica ao lado "mais alternativo da música eletrónica".

Quanto a momentos especiais, Jonathan Tavares recorda o concerto de Dealema com a Pérola Negra Band, composta pelo clube e com músicos da cidade, juntando "um projeto histórico do Porto a um espaço intimista e músicos da praça", mas também Afroboys ou vários outros concertos internacionais.

Quanto à banda 'da casa', esta acabou "por ter asas próprias", depois de embarcar numa digressão nacional com a banda de 'hip hop' de Vila Nova de Gaia, mas ainda está em cima da mesa um regresso.

No aniversário, festejado hoje e no sábado, há uma nova criação da Palmilha Dentada e concertos do 'rapper' Nerve, a eletrónica de Actress ou os DJ Arrogance Arrogance e Gusta-vo.

No sábado, há a estreia do novo álbum de Taylor McFerrin e Moullinex, além de nomes como Elite Athlete, Rompante, Noia ou Torres.