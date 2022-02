Perturbar é a palavra de ordem 

Catarina Ferreira Hoje às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Companhia belga Peeping Tom apresenta "Kind", última parte de uma trilogia familiar, este sábado, no festival GUIdance em Guimarães.

"Todas as famílias felizes são iguais. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira", escreveu Leão Tolstoi no romance "Anna Karenina". Essa peculiaridade cai sobre a obra "Kind" dos belgas Peeping Tom, que amanhã se apresenta em Guimarães, no âmbito da 11.a edição do GUIdance, Festival Internacional de Dança Contemporânea. Depois de conhecermos o Pai ("Vader") e a Mãe ("Moeder") chegou a vez de travar conhecimento com a Criança ("Kind").

Nota prévia: Ver uma peça de Peeping Tom é saber instintivamente que o lugar mais seguro é sempre fora de cena. Os cenários delirantemente inventivos, aos quais "Kind" não escapa, com a sua floresta e uma falésia, são perturbadores.

A ambiência perfeita para nos encontrarmos no filme "Maman", de Alejandro Aménabar, com as criaturas infernais incluídas e a três dimensões. A luz em tons de negro e azul, assim como os efeitos sonoros, com excertos operáticos de "Tristão e Isolda" cantados pela meio-soprano Euridike De Beul, são capazes de esfrangalhar os nervos do espectador.

A Criança que está obviamente longe de ser uma criança, antes um ser que insiste em mimetizar uma criança, com vestidinhos, totós, língua de fora e uma bicicleta minúscula, reproduz a inocência de alguém que se depara com algo pela primeira vez. Partindo da crença que as crianças nascem sem noções de moral e cabe aos adultos incutir-lhes.

Gabriela Carrizo e Franck Chartier fazem um pastiche de cenas violentíssimas - algumas dilatadas - e cobertas literalmente a glitter, o que coloca a dramaturgia na linha fina do humor negro. A dança no sentido estrito acaba por se perder em "Kind" mais do que nas outras produções da trilogia. Ainda assim, as interpretações de Maria Carolina Vieira e Yi-Chun Liu são impactantes.

Neste psicodrama em que são abordadas as teorias da transmissão intergeracional conseguimos regressar ao Pai e à Mãe desta família. No ato da educação, como a criatura da floresta, temos de ter olhos na nuca. Um espetáculo absolutamente imperdível, para ver este fim de semana.

PUB

"Kind". Peeping Tom

Centro Cultura Vila Flor, Guimarães

Sábado, às 21h30