Março, como diz o adágio, tem a capacidade de englobar várias estações do ano e aquela sensação. É um limbo no tempo, até na forma bizarra como as pessoas se vestem, divididas entre fãs do verão e melancólicos do inverno. Ainda mais caricato e perigosamente atrativo são as pessoas que mudam como o tempo. É impossível não abrir a gaveta da infância com a música de Lloyd Cole: "But you change with the weather/ You change with the weather/ And this is the rain".

Hoje celebra-se o Dia Mundial da Meteorologia, a data pretende alertar a população para a necessidade de preservar os ecossistemas, assim como fazer uma utilização racional dos recursos naturais do planeta Terra.

No campo da ficção, o filme "O homem do tempo", de 2005, protagonizado por Nicolas Cage e disponível na Amazon, é uma boa homenagem ao dia de hoje.

Aqui pode ver o trailer

Numa sugestão de leitura para os mais novos, a trilogia de Alice Vieira que termina com "Chocolate à chuva" é uma das sugestões de hoje:

"Gosto de comer chocolate quando chove e me sinto a pessoa mais infeliz do mundo"

Ainda a propósito da meteorologia, não há como passar ao lado de "As quatro estações" de Vivaldi, a melhor música para estudar.

A artista Yayoi Kusama, que cumpriu esta semana 92 anos, parece imutável e é sempre um dia de sol. Ao usar o padrão da repetição e da acumulação de pontos e bolas que os biógrafos dizem ser fruto da sua esquizofrenia, tem uma assinatura inconfundível. Além das suas exposições de artes plásticas um pouco por todo o Mundo, tem também 13 livros publicados. Na sua imaginação reside sempre um pouco de surrealismo que se estende aos seus personagens. Em 1973, Kusama resolveu retornar ao Japão por problemas de saúde, depois de uma temporada nos Estados Unidos, e o seu transtorno obsessivo agravou-se. Vive num hospital psiquiátrico por vontade própria, e usa um apartamento nas imediações como ateliê. A artista tem um museu que lhe é dedicado e que pode ser visitado online.

Outra das maravilhas que o Japão deu ao mundo da arte, Akira Kurosawa nasceu em Tóquio a 23 de março de 1910 e foi um dos cineastas mais importantes do planeta. Os seus filmes influenciaram uma grande geração de realizadores, entre eles Martin Scorsese, que diz ter aprendido tudo nas obras de Kurosawa. Durante mais de 50 anos de carreira ganhou Leões de Ouro e de Prata em Veneza, BAFTAS em Londres, Palma de Ouro em Cannes e Oscars em Hollywood. Era, efetivamente, um fora de série. No ano passado a Medeia Filmes apresentou vários restauros dos seus filmes.

.Após a sua morte em 1998, houve alguns trabalhos feitos a partir dos seus guiões não filmados. É o caso de "Ame agaru", dirigido por Takashi Koizumi, lançado em 1998; e "The sea is watching", de Kei Kumai, de 2002. Alguns dos filmes de Akira Kurosawa podem ser vistos na Netflix.

Aqui pode ver a magia por trás das suas obras