Peter Webber: "Se o cinema é para serem famosos ou ganhar dinheiro estão na profissão errada"

Peter Webber é um dos convidados deste ano do FEST, que se realiza em Espinho.

Já está em marcha a edição deste ano do FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema, que traz todos os anos a Espinho alguns dos melhores técnicos e criadores do cinema contemporâneo, para dialogar com jovens iniciados ou aspirantes a cineastas. Além de, por exemplo, Gaspar Noé ou Gael Garcia Bernal, Peter Webber é um desses convidados, que vem partilhar a sua experiência no cinema.

Depois de começar a trabalhar para a televisão, o britânico estreou-se no filme de longa-metragem com "Rapariga com Brinco de Pérola", fotografado pelo português Eduardo Serra, nomeado aliás para um Óscar pelo seu trabalho, dirigindo mais tarde filmes como "Hannibal - A Origem do Mal" e séries de televisão como, entre outras, "Tutankhamon" ou "Kingdoms of Fire".

Ao JN, Peter Webber recordou que esta não é aliás a primeira vez que se encontra entre nós. "Estive nos Prémios Sophia para estudantes", refere. "No primeiro dia mostrei-lhes um dos meus filmes e falei um pouco sobre ele. No segundo dia estive hora e meia a falar com os estudantes. Basicamente, falei sobre como é que nos tornamos realizadores de cinema. Era um grupo muito jovem e entusiasta. Foi um desafio muito grande para eles, que também tinham uma competição, organizada pela Academia de Cinema."

No FEST, o programa é aliciante. "Tenho dois dias de eventos", diz-nos Peter Webber. "Num dos dias estou num painel sobre o streaming e a Netflix. Também vou estar num evento da indústria, com vários cineastas que virão discutir comigo os seus projetos. Cineastas que estão no início das suas carreiras estar frente a frente com alguém que já está há muito tempo neste meio é sempre muito interessante."

Não é também a primeira vez que Webber se encontra no FEST, de que tem boas memórias. "É um festival muito interessante porque é focado em jovens cineastas, em cineastas que estão a preparar o seu primeiro filme e querem entrar nesta indústria. Gosto de ajudar na medida do possível. As últimas reuniões que tivemos foram em zoom, por causa da pandemia, vai ser bom ver à minha frente algumas das pessoas que tenho andado a ajudar a arranjar financiamentos para os seus filmes."

O realizador não esquece também a oportunidade de conviver com alguns dos seus colegas. "O FEST é também a oportunidade de conhecer outros realizadores, como o Gaspar Noé, que também está cá e que admiro bastante. Vai ser divertido estar com ele", confidencia-nos.

O realizador fala-nos também de como foram os seus inícios no meio. "Lembro-me que quando estava a começar foi muito duro. É sempre muito difícil encontrar o nosso lugar e começar a ganhar dinheiro para pagar a renda. É um negócio caótico. Mas é sempre importante haver alguém que nos diga que é um sonho que não é impossível. E é algo que vai nos dois lados, é importante para eles, mas também é importante para mim ver esta juventude tão empenhada, porque me faz lembrar como eu era quando tinha a idade deles. À medida que vamos envelhecendo temos tendência a perder esse entusiasmo e a tornar-nos mais cínicos", admite.

Peter Webber recorda ainda alguns encontros marcantes que teve quando era jovem. "Estudei cinema apenas um ano mas lembro-me de um encontro com o grande produtor inglês David Puttnam. Esteve duas horas a falar connosco, éramos um pequeno grupo de estudantes. Contou-nos várias histórias sobre o que é a realidade de fazer filmes. E estar perto de alguém que trabalhara com gente que para nós eram génios trouxe-me para mais perto da realidade. Foi muito inspirador."

Um encontro encontro crucial do jovem Peter Webber foi com o realizador Mick Jackson, que lembramos, entre outros de "O Guarda-Costas" e "Viver e Morrer em Los Angeles". Diz-nos Webber: "No final dos anos de 1980 tinha feito um par de séries de televisão de sucesso em Inglaterra. Falei com ele umas duas vezes e foi fantástico para mim porque ele tinha começado por fazer documentários, como eu. E ensinou-me muita coisa sobre a realidade deste meio. Quando se está a começar temos uma ideia do que é o meio muito diferente do que ele é na realidade. Fica-se a saber que tipo de desafios é que se vai ter pela frente. O meio esteve sempre cheio de armadilhas e agora, no pós pandemia, ainda se tornou pior."

Peter Webber começou por fazer filmes em película e hoje em dia trabalha em digital, como a maioria dos realizadores. Curiosamente, não deverá ser esse um dos temas preferenciais da sua masterclass. "Não é um assunto em que os jovens estejam assim tão interessados. Gostam mais que se fale do ambiente do streaming, por exemplo. Mas eu nunca parto de ideias feitas em relação ao que vou dizer. Não é uma aula que vou dar, vou sobretudo responder às perguntas que me fazem. É isso que os encorajo a fazer. Muitas vezes os problemas que eles gostariam de colocar são muito diferentes do que eu poderia imaginar."

Não poderíamos conversar com Peter Webber sem lhe pedir para recordar a experiência de trabalho com Eduardo Serra. E as memórias do realizador não podiam ser melhores. "Foi um mestre absoluto e um perfeito cavalheiro. Foi um privilégio muito grande trabalhar com ele no meu primeiro filme", diz-nos. "A atitude dele foi de perfeita colaboração, muitos outros diretores de fotografia gostam de impor o seu método. Ele era um mestre com a luz, iluminava a cena de uma forma que me dava uma enorme liberdade com os atores. Só tenho memórias fantásticas de trabalhar com ele."

Para concluir a nossa conversa pedimos a Peter Webber para, numa ou duas frases, resumir o melhor conselho que poderia dar a um aspirante a realizador. "Se vem fazer cinema para ser famoso ou ganhar dinheiro, então está na profissão errada! O caminho é muito longo, está cheio de altos e baixos, o emprego é inseguro, há muita gente à nossa volta a tentar fazer o mesmo. É preciso uma grande paixão pelo meio e um desejo muito grande de contar histórias. Se não tiverem essa paixão vai ser muito difícil. O cinema é uma vocação."