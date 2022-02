Phia Ménard: "Os nacionalismos são do mais perigoso que existe"

A companhia Non Nova, fundada em 1998 pela artista francesa Phia Ménard, toma de assalto o Teatro Municipal do Porto a partir desta sexta-feira e até dia 26, com um foco de programação no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França, instalada em 55 localidades nacionais e 84 francesas, durante os próximos nove meses. A sua abordagem ao malabarismo a partir de uma perspetiva dramatúrgica carrega diversas questões sobre a sociedade, o patriarcado, a ecologia e as questões migratórias.

O JN falou com a criadora francesa Phia Ménard no dia seguinte à sua chegada ao Porto. Há qualquer coisa de super-heroína e de pueril (apesar dos seus 51 anos) no discurso, colocando as grandes questões sobre a mesa sem perder a alegria.

Como se sente ao fazer a abertura do programa Temporada Cruzada Portugal-França?

É muito interessante comparar diferentes visões artísticas e culturais de diferentes sociedades e nós [Cie Non Nova] trabalhamos em muitos países. Todos os dias tentamos uma visão diferente. Sobre Portugal e França o que eu posso dizer é: só agora? Porque não antes? De qualquer das formas é muito bom estar no Porto. Estive aqui há mais de 20 anos com a companhia de Jêrome Thomas e foi onde conheci o encenador François Tanguy e a coreógrafa Maguy Marin. Parece que vim ao Porto conhecer artistas franceses.

Como foi feita a escolha das obras para o Foco que lhe é dedicado?

Não sei exatamente quantas obras já fiz - estamos sempre com novas criações. Mas estas três são uma boa escolha ["Saison séche", "L'après-midi d'un foehn - Versão 1"," Contes immoraux - Partie 1: Maison mère"]. A violência é algo sobre o qual venho trabalhando todos os dias. Uma das obras é sobre a violência contra as mulheres. No preâmbulo que montei desta obra trabalhei com cinco mulheres. Desta vez, decidi que sete mulheres iriam mudar o Mundo destruindo o edifício do patriarcado.

Na sua carreira, temas como o feminismo, a ecologia e os migrantes são recorrentes.

"L'après-midi d'un foehn - Versão 1" fala sobre o fascínio pelos elementos de uma forma bastante poética. É provavelmente a nossa melhor produção. Já foi apresentada mais de 2 mil vezes e fala sobre possibilidades e desejos. A poluição pode ter beleza? O que podemos fazer sobre isso? " L'après-midi..." foi criado num museu de história natural, em que pensava que aquilo não deixa de ser um cemitério, e nós estamos no topo da pirâmide. Sobrevivemos. Mas não deixa de ser curioso que tenha sido o Homem a construir o seu próprio assassinato com a criação de materiais como o plástico. Agora a Humanidade tem de acabar com o seu assassino. "Contes immoraux - Partie 1: Maison mère" é a última parte do meu trabalho sobre o desejo da Europa, não no sentido económico, mas no sentido humano. Apareço em cena como a deusa Atena, ou uma punk, e tento construir um novo Parthenon, mas numa versão faça-você-mesmo.

Considera-se uma europeísta?

Tento construir uma nova Europa, onde tenhamos a possibilidade de paz. Antes existia apenas a guerra, e se perdermos é isso que nos resta. Nunca conheci os meus avós, morreram na [Segunda] Guerra [Mundial]. É importante que se fale sobre isto. A unidade não é difícil de conseguir, não são apenas palavras. Mas, por exemplo, Portugal tem pela primeira vez um partido de extrema-direita eleito, e esses nacionalismos são a coisa mais perigosa que pode acontecer se queremos estar em paz. O nacionalismo é uma treta, é uma visão cega do Mundo. É importante que se diga isto todos os dias para que as pessoas se lembrem. Na noite em que cheguei ao Porto estava exausta mas precisava de sair. Preciso de ir à rua e ver a sociedade. Havia um espetáculo no Coliseu e as pessoas estavam superfelizes na porta. Fiquei emocionada, queria estar com aquelas pessoas e sentir-me feliz. Estarmos todos juntos e unidos é o que o nacionalismo não permite, porque nos lembra que somos todos diferentes. Talvez mantenha o espírito de criança. Mas, porque existe Putin? Porque existe Trump? Eles são só uns mauzões. Sou apenas uma mulher, mas esta é a minha posição.

A erradicação da violência é necessária?

Comecei a pensar nesta minha posição. Eu odeio violência, mas se a odeio, esse ódio é também uma forma de violência. Uma forma ambígua. Enquanto esperava pelo avião [para o Porto] li uma entrevista de Romeo Castelucci [encenador italiano] em que dizia que há um desejo pela violência. E tem toda a razão. Adoro ir a museus, adoro história da arte e as suas representações, mas a pintura é violência. Na arte sacra temos o idealismo da paz, recorrendo de forma constante a opostos. Jesus e os cordeiros, Santa Maria e a criança. A sociedade existe em torno da ideia de que podemos viver juntos. Mas quem é o dominante e quem é o escravo? Vivemos no tempo da necropolítica, um novo estado do neoliberalismo. Algumas partes da sociedade têm de morrer porque não são eficazes e isso é uma falha no conceito.

França é tomada como um exemplo de sociedade justa.

França teve a incrível revolução de Maio de 1968, somos o país da liberdade, igualdade e fraternidade, mas isso é apenas um conceito. Se formos um por um percebemos que a igualdade nos obriga a todos a partilhar, e o conceito não condiz com a realidade. Temos de refletir, e a arte pode ser uma forma de reflexão.

A violência é democrática?

Vida, amor e morte. Todos estes momentos têm violência. O primeiro é logo ao nascer. O fim também pode ser a violência de dizer a alguém que pode partir em paz mesmo quando luta para se agarrar à vida.

Fazer arte é um convite à reflexão social?

Fazer arte no teatro, a minha linhagem, terá começado nas cavernas, quando eles viam as sombras e faziam representações, ficando maravilhados com isso. Eu fico emocionada com isto.

A emoção é essencial na relação do público com o espetáculo?

Emoção, empatia e reação é o que prende o público. Sentas-te no teatro e sentes que podias ser tu. Não é um espetáculo didático. Se vês as sete raparigas a destruir o patriarcado, sabes que podias ser uma delas. Primeiro sentes a empatia, depois a emoção.

A empatia é um gatilho da criação?

Há uma coisa que me impressiona muito em todos os países a que vou: quando vejo os sem-abrigo há uma visão na minha cabeça de que poderia ser eu. É importante não perder a empatia, é o mais importante para combater a violência. Mas também é preciso uma forma de violência para parar isto. Eu sou feminista, mas o feminismo também tem desejo. Às vezes, numa relação sexual, há um desejo de violência, de ser dominado.

Disse que não gosta de espetáculos didáticos. A arte tem de dar espaço ao livre pensamento?

A arte não pode ser didática. Por exemplo, a estátua de D. Pedro IV [na Praça D. João I, no Porto] não pode ser arte, é uma representação de poder. A escultura "O pensador" de Rodin não é didática. Nós imaginamos o que ele está a pensar e esse, para mim, é o poder da arte. Um bom aluno é o que reproduz o que ouve e dá as respostas certas, mas isso é retirar-lhes poder. Um aluno que consiga não parar de sonhar e de imaginar, esse sim é um artista.