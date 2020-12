Piano de Rui Massena inaugura sessões mensais em Braga

Hoje às 13:41 Facebook

Atuação na zet gallery coincide com inauguração de exposição de João Louro.

Um concerto de piano a solo por Rui Massena inaugura hoje, pelas 19 horas, a iniciativa zet gallery music sessions. Um ciclo de atuações mensais na zet gallery, em Braga, num espaço com lotação para 20 pessoas e transmissão em streaming através do Facebook e Instagram da galeria.

A prestação de Rui Massena acontece em paralelo com a pré-abertura da exposição "About today", de João Louro. Uma mostra focada na Mulher, com trabalhos realizados entre 1995 e 2019. Pode ser vista até 27 de março.