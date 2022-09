Pilar del Río sobre Saramago: "Para um escritor, morrer é um acidente"

Patrícia Naves Hoje às 20:33 Facebook

Viúva do Prémio Nobel português escreveu "A Intuição da Ilha", livro que nos abre a janela sobre a vida de José Saramago e dos seus anos passados em Lanzarote.

O quotidiano, os episódios caricatos, o homem, o Nobel, o legado, as histórias por detrás dos livros, os cães, a "Casa": escrito pela sua eterna mulher, Pilar del Río, "A Intuição da Ilha" é uma janela para José Saramago e para os seus tempos na ilha de Lanzarote. Uma viagem intimista pelos últimos anos e pela mente de um brilhante escritor.

A obra acompanha a vida de Saramago e de Pilar na ilha espanhola, para onde se mudaram em 1992 após a censura do seu "Evangelho Segundo Jesus Cristo". "E se fôssemos morar em Lanzarote?", terá dito à mulher.

Foi ali que escreveu os seus últimos livros, uma nova fase literária; foi ali que morreu em 2010, mas foi sobretudo ali que viveu. Com a sua amada, os seus três cães, as muitas visitas, ilustres ou não, um dia-a-dia feito de viagens e de sucessos, mas também de rotinas: as conversas, os passeios, as refeições ou a sua falta de jeito para elas, o bacalhau comido na véspera de Natal.

"Há três livros diferentes neste livro: um lê-se, o outro entrelê-se e o terceiro talvez esteja mais escondido", começou por explicar, este sábado, na Feira do Livro, o ex-deputado Francisco Louçã. Em Lisboa, Pilar del Río apresentou a obra com Louçã e a escritora espanhola Irene Vallejo, que a descreveu como um "banquete" e Saramago como único: "Nunca houve outro autor com tal dimensão intergeracional e uma capacidade para despertar as inquietudes dos jovens".

Pilar garante que este é "um livro de quotidianiedade". De "certas reflexões, sim, mas de nos pôr em contacto com uma pessoa, de dar noticias de José Saramago, contando algumas coisas que não são fundamentais, mas são as que fazem com que a vida seja feita de graça, de riso, de horror às vezes", brincou, remetendo para um episódio em que o então presidente Mário Soares visitou o casal na ilha e a refeição correu "catastroficamente mal".

Em "A Intuição da Ilha", os leitores tornam-se amigos e são convidados a entrar. Conhecem-se novos ângulos, lê-se sobre o dia em que se soube do Nobel, visto da perspetiva terna dos seus três cães. Ou como o livro "O Ano da Morte de Ricardo Reis", em que um camareiro serve todos os dias dois copos (um ao protagonista, outro a Fernando Pessoa) tanto afetou os leitores que em todo o mundo houve quem servisse um copo nos meses seguintes à morte de Saramago.

E não só: "Todos os dias 18, aniversário da morte, há pessoas de todo o lado a juntar-se e a celebrar a vida, com o copo extra", explicou Pilar, algo que a própria já fez. "Não é mórbido, é simpático. Já não estás com os outros mas morrer, para um escritor, é um acidente, não é tão importante; não estás mas segues nos livros, nas mesas, nas casas e nos corações". A obra é ilustrada com fotos pessoais e gravuras e inclui ainda uma "Carta Universal de Deveres e Obrigações dos Seres Humanos", resposta ao repto lançado por Saramago no discurso do Nobel.