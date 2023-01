Pinto da Costa gravou vídeo de apoio à Seiva Trupe e pede apoio de Rui Moreira

A Seiva Trupe, companhia emblemática do Porto que completa 50 anos este ano, prometeu continuar a lutar pela sua continuidade, após ter sido excluída dos Apoios Sustentados da DGArtes. Jorge Nuno Pinto da Costa uniu-se à defesa da companhia teatral. A estrutura concorreu a um apoio quadrienal e apesar de ter atingido a pontuação necessária à elegibilidade, não houve verba suficiente.

São várias as iniciativas que têm estado a decorrer desde a exclusão dos apoios sustentados da DG Artes, entre elas uma petição sob o mote "Não deixaremos morrer a Seiva Trupe", organizada por cidadãos e cidadãs da sociedade civil e que congregou 4400 assinaturas.

O mais recente espetador da Seiva Trupe a demonstrar o seu apoio foi o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. O dirigente diz que "nada de espantar dado o centralismo da capital que já chegou à Cultura" e acrescenta que "é agora aos portuenses que compete não deixar cair um grupo destes com tanta história e espetáculos memoráveis". No seu testemunho de apoio apela à intervenção do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.

Para além de Pinto da Costa, a companhia teatral do Porto tem recebido vários apoios em forma de depoimento escrito ou em vídeo: desde Guillermo Heras, Presidente da Associação de Encenadores de Espanha, António Sampaio da Nóvoa, Embaixador na UNESCO, ex-candidato presidencial e ex-Reitor da Universidade de Lisboa, o investigador Manuel Sobrinho Simões, Isabel Pires de Lima, ex-Ministra da Cultura, o Professor e Físico Carlos Fiolhais, o Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, Carlos Avilez, diretor do teatro Experimental de Cascais e ex-diretor do Teatro Nacional D. Maria II, Maria do Céu Guerra, atriz, o músico Rui Reininho, entre muitos outros.

O público também se juntou a esta luta com a iniciativa "Eu também sou Seiva Trupe", realizando vídeos de apoio que têm sido partilhados nas redes sociais.

A Seiva Trupe vai entregar um requerimento hierárquico e continuará as várias iniciativas de protesto pela sobrevivência da Companhia Teatral.