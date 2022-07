Piões, palhaços, mastros e malabares no Porto

Festival Trengo traz 25 espetáculos para ver de terça-feira a domingo, no Porto

Depois de uma edição Trengolas, e uma outra aprisionada pelas limitações pandémicas, o Festival Trengo, dedicado ao circo contemporâneo realiza a sua sétima edição, em vários locais do Porto, de 5 a 10.

As 25 récitas, de 12 espetáculos, distribuem-se entre o espaço público e teatros, desta feita "sem as limitações de lugares, o que permite contar com espectadores ocasionais", explica Julieta Guimarães, da companhia Erva Daninha, produtora do evento.