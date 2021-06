Pippo Delbono está em Portugal à procura de "Amore"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:57 Facebook

Um dos mais importantes criadores teatrais dos últimos 50 anos chegou a Portugal à procura do "amor" - tema e título do espetáculo que começou esta semana a ser trabalhado no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, no âmbito do projeto de criação Rota Clandestina. A estreia de "Amore" está agendada para outubro no Teatro Storchi, em Modena, Itália, e chegará a Portugal em novembro do próximo ano, ao São Luiz, em Lisboa.

A busca pelo amor era antiga, mas foi durante os confinamentos que Pippo Delbono, residente em Pietra Ligure, percebeu que num "período de medo, morte e encerramento o amor é ainda mais necessário porque é o mais forte contraste com toda a situação", explicou o encenador em conversa com o JN. A ideia de falar do amor, de um "modo laico e sonhador", é anterior ao convite que Renzo Barsotti, diretor artístico da Rota Clandestina, lhe endereçou para que concebesse de raiz uma nova criação em Portugal, mas o país, que Delbono conhece sobretudo através do fado e da poesia de Pessoa, pareceu-lhe, pela sua "amenidade e pela própria língua, a pronúncia, a musicalidade", ser o lugar ideal para encontrar essa "qualidade totalmente humana que é o amor".

Uma qualidade que não deverá ser retórica, sublinhou Delbono no seu texto de lançamento do trabalho, que terá a participação de artistas portugueses como a cantora Aline Frazão, o guitarrista Pedro Jóia, o dramaturgo Tiago Bartolomeu Costa ou a artista plástica Joana Villaverde: "Estamos em contínua busca de amor, todos nós, através das vicissitudes dolorosas que a vida nos reserva e que se passam a custo - e a conduzir-nos talvez esteja essa busca incansável. Quero tentar levar para o teatro algo que comunique esse amor, sabendo que como ponto de partida escolhemos uma terra como Portugal, tão profundamente caracterizada por um imaginário melancólico, pungente, elegíaco. Um lugar feito de paixão, saudade, mas também, e especialmente neste tempo, de morte".