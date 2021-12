Piranha: 25 anos de resistência no "underground"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:31 Facebook

Loja de discos no Porto celebra um quarto de século de "consultoria" sobre os géneros mais extremos do rock. Tem clientes dos 20 aos 60 anos.

O peixe carnívoro que lhe dá o nome combina com as sonoridades extremas que lhe granjearam o estatuto de loja de culto. Porque é local onde não só se compra, mas também, havendo tempo, se pode discutir a música, as suas origens, a sua posição nas várias genealogias de géneros e sub-géneros. E imagina-se os debates apaixonados que ali houve, as teimosias de melómanos, as defesas intransigentes daquela banda ou daquele estilo. Não há muitos lugares como a Piranha - Record Store, que celebra este mês 25 anos de atividade.

E não haveria Piranha sem Miguel Teixeira, de quem se diz que é a figura portuense há mais tempo ligada ao underground sem nunca ter tido um "visual". Miguel defende-se: "Ainda cheguei a usar uma capa ao estilo dos Fields of the Nephilim." Rodeado de "posers" nos anos 1980, entre góticos, punks e industriais, compensava com conhecimento o que lhe faltava em indumentária. Uns pintavam o cabelo, Teixeira avançava com os seus programas de rádio (o mais célebre da época foi o "Arco do cego", que passou na Nova Era até final dos anos 1990). Outros compravam Doc Martens, o tipo discreto fazia a "Peresgótika", fanzine histórica que se publicou durante mais de dez anos. E quando quase todos começaram a mudar de vida e a comprar roupinha para o trabalho, o melómano abriu uma loja, voltada para a música alternativa, e aos poucos foi-se desembaraçando de tudo o resto - docência, design gráfico, direção de arte - para se dedicar em exclusivo à sua verdadeira paixão.