Piruka vai "fazer a festa" com direito a transmissão na Cliveon

Será a primeira vez que o rapper português Piruka dará um concerto com transmissão online via Cliveon.

O espetáculo será esta quinta-feira no Porto, no Hard Club (há possibilidade, limitada, de comprar bilhetes VIP para assistir ao vivo), mas poderá ser visto em todo Mundo através da plataforma de streaming. O rapper de 27 anos, que soma já mais de 200 milhões de visualizações dos seus vídeos no YouTube, evitou passar o ano parado pelo confinamento. Os concertos foram cancelados e os métodos de trabalho mudaram. "No início fiquei um bocado bloqueado, mas continuei a trabalhar no meu novo álbum que vai sair brevemente", revelou ao JN.

Agora que o público foi substituído pelas câmaras , o processo é diferente, mas a energia mantém-se. "Vou ter de ser eu a fazer a festa", disse Piruka, que confessou o nervosismo. Não está "habituado a este formato, nem ninguém está", mas o artista permanece confiante. "Tenho um "feeling" que vai correr bem". O concerto começa às 21.30 horas.

A Cliveon - Culture Live On é um serviço que apresenta espetáculos ao vivo online, e que tem programação regular de música, comédia ou dança.