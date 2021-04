Pistas para seguir a arte portuguesa com liberdade

Alexandra Barata Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Barca do Inferno, editora independente de Leiria, está empenhada em divulgar a obra e o nome dos artistas plásticos nacionais do século XX.

"A arte não serve para nada, mas é indispensável". É com esta frase que Mafalda Brito e Rui Pedro Lourenço, proprietários da editora independente Barca do Inferno, em Leiria, desafiam os leitores da coleção "Artistas Portugueses do Século XX" a conhecerem pintores e escultores, alguns dos quais desconhecidos do grande público, que deixaram o seu cunho na História da Arte.

"Se faz sentido conhecermos Frida Khalo e Picasso, também faz sentido conhecermos Helena Almeida e Amadeo de Souza Cardoso. Afinal, somos portugueses", argumenta Rui Pedro Lourenço, também ilustrador. À pintora Helena Almeida junta o pintor e escultor Ângelo de Sousa e o escultor Alberto Carneiro, conhecidos a nível nacional e internacional, mas cujas obras não estão acessíveis à maioria das pessoas.