Plano Nacional de Literacia Mediática será lançado no próximo ano

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou hoje que o Plano Nacional de Literacia Mediática vai ser lançado no próximo ano e será integrado no Plano Nacional de Leitura.

O governante falava no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), na comissão parlamentar conjunta de Economia e Finanças e de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

"Será lançado no próximo ano o Plano Nacional de Literacia Mediática, isso corresponde a uma preocupação que julgo que é transversal a todos, com aquilo que são as competências que é preciso desenvolver para a literacia e para literacia dos media, em particular", afirmou Pedro Adão e Silva.

Nesse sentido, "tomámos uma opção de integrar este plano no Plano Nacional de Leitura", disse, explicando a razão.

"Porque isso permite, por um lado, aquilo que é a rede e a capilaridade do Plano Nacional de Leitura, seja em contexto escolar, seja em contexto das bibliotecas, e não duplicar estruturas, mas pelo contrário acrescentar esta responsabilidade ao Plano Nacional de Cultura", acrescentou.