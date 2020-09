Plataforma Dança quer reunir profissionais do setor

Catarina Ferreira Hoje às 17:14 Facebook

A Associação Nacional de Dança - Plataforma Dança foi constituída oficialmente esta terça-feira. Apesar de ser um formalismo, muda o peso negocial, dado agora ter a possibilidade de ser um parceiro social do Ministério da Cultura.

"Podemos ter voz e assento à mesa das negociações, quer no estatuto do artista, quer no estatuto do bailarino, deixando de ser apenas um grupo organizado", explicou ao JN, Pedro Fidalgo Marques, porta-voz da associação.

A Plataforma Dança nasceu do movimento iniciado, em finais de maio, que congregou as escolas de dança e desenvolveu iniciativas para pedir ao Governo o reconhecimento da especificidade da atividade, e definição de regras para o seu funcionamento, durante a pandemia. A ação reuniu numa petição mais de seis mil assinaturas, entregue na Assembleia da República, que reivindicava entre outras demandas, que as instituições pudessem garantir o seu horário normal de funcionamento. Demanda acolhida com a resolução do Conselho de Ministros.

Mas a associação quer agora alargar o seu raio de ação, abrangendo todos os profissionais e instituições de dança incluindo professores, bailarinos, companhias, e estruturas. Segundo o levantamento feito pela Plataforma Dança, durante estes meses, diretamente ligados ao ensino há 500 estabelecimentos, com 70 mil alunos e cinco mil profissionais, em Portugal.

Para que o campo de ação não se limite às escolas foi feito um apelo para reunir novos associados individuais e coletivos, e em menos de 24 horas, já conseguiram congregar 100 novos elementos.

A associação pretende definir assuntos basais para o desenvolvimento da Dança em Portugal como o estatuto do Bailarino, que foi conquistado depois de décadas, mas serve quase exclusivamente os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado e o estatuto do trabalhador das artes.

Outros temas fraturantes no meio, como a certificação de professores de dança - área onde existem várias lacunas - e a regulamentação do ensino de dança, em Portugal, bem como o apoio às artes, estão também nos campos de ação da associação. A Plataforma pretende que "a dança deixe de ser o parente pobre", explica o porta-voz, salientando que "há 40 anos que os profissionais de dança andam a lutar para unir o setor em Portugal, tornando este um momento histórico".

Durante a próxima semana terão de nomear os seus órgãos, numa assembleia geral. A partir daí serão decididas as quotas anuais para os associados individuais e coletivos. Neste momento a Plataforma pretende ter uma ação inclusiva reunindo profissionais de todos os géneros de dança, para que possa ser feito um levantamento dos problemas do setor.