Plataforma HBO Max chegou esta terça-feira aos ecrãs nacionais

Portugal e mais 14 países, seis deles europeus, acolheram novo serviço de streaming.

A plataforma de streaming HBO Max, que foi lançada nos Estados Unidos em 2020, ficou esta terça-feira disponível em Portugal.

Além da mudança de nome e da promessa de melhorias a nível tecnológico e maior facilidade de utilização, a HBO Max, que surge como substituta da HBO Portugal, congrega conteúdos da DC, Cartoon Network, HBO, Warner Bros e Max Originals.

As produções Warner Bros irão chegar à nova plataforma 45 dias após a estreia nas salas de cinema. "Matrix resurrections", "Dune", "King Richard: Para além do jogo" e "O esquadrão suicida" são alguns dos filmes disponíveis a partir desta terça-feira.

Também as séries originais Max, como "Raised by wolves", a versão mais recente de "Gossip girl" e "The sex life of college girls", são contempladas pelo novo serviço. O destaque, todavia, vai para a chegada da série "Station eleven", que conta a história de um grupo de sobreviventes de uma pandemia que mata grande parte da população mundial.

Relativamente às melhorias técnicas anunciadas, a HBO Max menciona a personalização de até cinco perfis, três transmissões em simultâneo e registo ilimitado de dispositivos. Estará disponível em smart TV, dispositivos de streaming, consolas de jogos, telemóvel, tablets (ainda que seja necessário realizar um novo download da aplicação) e online. Fica igualmente disponível em parceiros de distribuição de televisão.

Os preços sofrerão um aumento, mas para quem possui HBO Portugal oferecida pela Vodafone, esta manter-se-á ativa, passando automaticamente para a versão Max.

Além de Portugal, há 13 outros países a darem as boas-vindas ao novo serviço: Bulgária, Croácia, Polónia, Hungria, Eslováquia, Eslovénia, Bósnia e Herzegovina, República Checa, Sérvia, Holanda, Macedónia do Norte, Montenegro e Moldávia, o que aumenta para 61 os territórios cobertos. Até ao fim do ano, a HBO afirma que chegará a mais seis países europeus, incluindo a Grécia e a Turquia.