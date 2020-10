Plataformas de streaming aguardam votação final sobre taxa

Ana Vitória Hoje às 15:07 Facebook

Netflix, Disney+ e HBO não comentam para já a aprovação na especialidade da nova lei sobre o audiovisual, que obrigará as plataformas de streaming a pagar uma nova taxa anual de 1% sobre "o montante dos proveitos relevantes desses operadores". A verba reverterá para as receitas próprias do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). A votação global da lei está agendada para amanhã.

A Netflix adiantou ao JN que "não irá fazer nenhum comentário oficial", uma vez que está "a acompanhar o tema e a avaliar a proposta de lei atualmente em discussão". Idêntica posição foi manifestada pela Disney+: "Não vamos comentar. Ainda é muito cedo para dizermos qual é a nossa posição sobre o assunto que estamos a analisar", disse ao JN uma responsável pelo departamento de comunicação da plataforma. Outro dos grandes serviços de streaming , a HBO Portugal, também se escusou comentar o assunto, adiantando apenas estar "a acompanhar o tema e a aguardar por futuros desenvolvimentos".

A proposta de lei 44/XIV, que tanta polémica tem causado no setor do cinema, transpõe para a realidade portuguesa uma diretiva europeia de 2018, que regulamenta, em todos os estados-membros, a oferta de serviços de comunicação social audiovisual. Nela estão incluídos canais de televisão por subscrição, plataformas de partilha de vídeos e serviços audiovisuais a pedido - os VOD, serviços de streaming.

A controvérsia gerada pela proposta de lei do Governo pretende isentar as plataformas digitais de pagar uma taxa de subscrição, obrigando-as, em alternativa, a investir, com total liberdade de escolha, em produção europeia e em língua portuguesa.

Reviravolta legislativa

Mas ontem, numa reviravolta legislativa, o PS propôs, contra o que tinha sido sugerido pelo secretário de Estado da Cultura, Nuno Artur Silva, que também os VOD devem afinal pagar uma taxa, com as verbas decorrentes a destinarem-se ao ICA e ao financiamento da escrita, produção, distribuição e exibição de obras de cinema e televisão em Portugal.

A obrigação fiscal é diferente da exigida aos serviços de televisão fornecidos, por exemplo, pela NOS, MEO e Vodafone. Para estas empresas, a lei continua a exigir a cobrança de uma taxa anual de dois euros por cada subscritor.