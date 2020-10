Plataformas de streaming forçadas a pagar nova taxa

Miguel Conde Coutinho Hoje às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Nova proposta aprovada esta terça-feira pelos deputados criou nova taxa para os serviços de streaming

A votação ainda não terminou, em sede da Comissão de Cultura e Comunicação, no Parlamento, sobre a proposta para a nova lei sobre o audiovisual, que está a gerar grande polémica no setor do cinema. Mas o JN apurou que os deputados já aprovaram uma nova obrigação para os serviços de streaming, sujeitando-os "ao pagamento de uma taxa anual correspondente a 1% do montante dos proveitos relevantes desses operadores".

A nova obrigação anual foi uma proposta do PS - cujo impacto financeiro está por apurar -, que surgiu esta segunda-feira e vai contra a intenção inicial do Governo, que queria que as plataformas, em vez de pagarem a taxa de subscrição de 2 euros exigida aos serviços tradicionais de TV, pudessem, em alternativa, investir na produção audiovisual em língua portuguesa, com total liberdade de escolha quanto aos projetos a produzir.

Ontem foi também aprovada, por todos os partidos, uma proposta introduzida pelo Bloco de Esquerda, que obriga o YouTube a pagar também a taxa aplicada sobre a publicidade que exibe.

O diploma em discussão adota uma diretiva europeia que visa regulamentar a atividade das plataformas digitais de TV e tem implicações no financiamento do Instuto do Cinema e do Audiovisual (ICA), provocando alterações na lei do Cinema e na atividade cinematográfica nacional. A proposta dividiu o setor: uns defendem que é uma oportunidade para obter mais financiamento para a produção nacional; outros receiam que a identidade do cinema nacional seja desvirtuada pela lógica comercial.