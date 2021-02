Podcasts ganham vida na pandemia

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 15:48 Facebook

Twitter

Partilhar

São espaços de autor, novas formas culturais para um Mundo em confinamento. E multiplicam-se em Portugal.

Entraram na primeira curva exponencial a partir de 2019, o que motivou a criação do festival Podes, destinado a premiar os melhores podcasts portugueses. E desde o início da pandemia que vivem um novo pico. Atraíram personalidades, diversificaram os conteúdos, profissionalizaram-se. Em tempos de pandemia, são também os lugares escolhidos por artistas e divulgadores culturais para chegarem aos seus públicos e captarem novos fiéis.

"Vivem um processo semelhante ao dos blogues", diz Hugo Gonçalves, escritor e guionista que criou, em 2017, "Sem barbas na língua" em parceria com o comediante Guilherme Duarte. "Começaram a ser feitos por desconhecidos e depois vieram figuras do mainstream que lhes deram muito mais visibilidade". Atento ao fenómeno antes da explosão por cá, Gonçalves era assíduo de podcasts internacionais de jornalismo de investigação e também de alguns blockbusters, como "This american life" ou "Serial".