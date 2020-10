"Podem limitar o teu movimento mas não podem travar a tua imaginação"  

Helena Teixeira da Silva Hoje às 20:28 Facebook

Porto reencontra-se com Marlene Monteiro Freitas, uma das coreógrafas mais relevantes da atualidade. Desta vez, artista explora as manifestações do mal.

Há dois meses, quando Marlene Monteiro Freitas, a coreógrafa cabo-verdiana de 40 anos que anda a encadear o Mundo com a sua gramática idiossincrática, estreou em Hamburgo, no norte da Alemanha, a peça "Mal - Embriaguez Divina", uma espécie de "missa negra" sobre os males do mundo inspirada num ensaio seminal de Georges Bataille ("A Literatura e o Mal"), a crítica rendeu-se. Outra vez. "Ela parece a neta secreta de Robert Wilson. O seu temperamento artístico é mais agressivo, porventura menos estético, mas igualmente indisciplinado."

Essa insubordinação - premiada em 2018 com o Leão de Prata no Festival Internacional de Dança Contemporânea da Bienal de Veneza, então dirigida pela coreógrafa Marie Chouinard - faz escala, este mês, no Teatro Municipal do Porto (TMP), cidade com a qual a artista se reencontra em dose tripla.

O programa de dez dias, que inclui um ciclo de cinema e várias conferências, já visitou o solo embrionário "Guintche" (2010), passa este sábado pelo dueto "Jaguar" (eleita melhor coreografia do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores em 2017), e culmina, nos dias 29 e 30, com essa aguardada coreografia para três mulheres e seis homens, que é, como sintetizou a autora ao JN, "um jogo de espelhos" que reflete "várias figuras do diabo e possíveis manifestações do mal".

Ali, o palco é uma tribuna, a performance um duelo: de um lado, quem observa; do outro, quem está exposto. Claro que está implícita a ideia de testemunho mas, alerta, "uma coisa é alguém contar aquilo que viu; outra coisa é contar aquilo a que sobreviveu."

A banalidade do mal

O mal será sempre ambíguo e pode estar associado à doença, à peste, ao colonialismo, ao holocausto ou à própria covid. "Pode ir da dor mais pequena à dor mais profunda, poética ou melancólica. Pode ser uma violência que nem sempre passa pelos gestos mais reconhecíveis." Pode ser, cita, a propósito, Hannah Arendt, "a banalidade do mal". Seja como for, sublinha Marlene, "há sempre nisto qualquer coisa de mal dito, qualquer coisa de errado."

É também pelas referências que a coreógrafa e fundadora da estrutura de criação P.OR.K transporta, de alguma forma, para este trabalho - incluindo Kafka e Darwish - que se percebe que sobre ele perpassa um fio ideológico, mesmo se nunca lhe apaga a poesia e a ponte entre as luzes e a música (também hão de surgir ali os cisnes de Tchaikovsky e o adagio de Albinoni).

Marlene Monteiro Freitas viveu mais de dois meses em Israel, regressou várias vezes para visitar a Palestina - e a visão daquele "território como forma de poder e coerção" não é esquecível. Daí a identificação entre o que preconiza o poeta árabe Mahmoud Darwish na sua derradeira auto-elegia ("Quando mais estreito se torna o quarto, mais se alarga o que para lá dele existe") e o que persegue a coreógrafa, mesmo rejeitando leituras unívocas.

"Todas as peças têm um espaço delimitado. A relação com qualquer coisa que é estreita pode limitar o teu movimento mas não pode travar a tua imaginação, a tua criatividade - porque isso só a nós pertence."

Nesta criação, como em todas as outras que lhe valeram o elogio da originalidade, não se trata se não de um encontro sensível. "Trabalhamos sempre para que haja alguma provocação no sentido sensível, uma experiência mais poética. Não se trata de inteligência mas de sensibilidade."