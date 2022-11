Poesia de Manuel Paulo cruza-se com o canto e a pintura

JN Hoje às 10:16 Facebook

"Sou como se fosse" é o mais recente livro do poeta Manuel Paulo. O lançamento está marcado para o próximo domingo, no Porto, numa sessão que cruza poesia, canto e pintura.

Com edição simultânea em português e castelhano, o poeta portuense Manuel Paulo lança o seu oitavo livro, "Sou como se fosse", com uma apresentação que junta uma equipa de artistas multidisciplinares, em que a poesia será o ponto de partida.

Os poema, o canto e a pintura cruzam-se numa sessão original, que deverá começar por uma conversa entre o autor e a atriz (e neta) Carolina Cunha e Costa.

Dora DaCosta vai declamar vários poemas, nas duas línguas desta edição, acompanhada ao piano por Francisco Seabra. Em simultâneo, a pintora Rosa Maria apresentará um quadro inspirado no livro.

A sessão está marcada para as 16 horas, no Suuuper, à Rua Dr. Sousa Viterbo, 73 (junto ao Mercado Ferreira Borges, no Porto), um espaço comercial alternativo, misto de loja, ateliê e espaço de diálogo.