Policial negro em terras de França

Romances de Léo Malet adaptados em BD segundo o universo gráfico de Tardi. Regina Guimarães assina a tradução das versões portuguesas

Nestor Burma é um detetive privado criado pelo romancista Léo Malet, na década de 1940, quando decidiu que os protagonistas de romances policiais não precisavam de ser norte-americanos, mas podiam evoluir na França natal.

Nos anos 1980, Jacques Tardi, "contemporâneo" de Burma, fez a primeira de quatro adaptações dos seus inquéritos para BD, aproveitando a liberdade gráfica, temática e do número de páginas, concedida pela revista (À Suivre), retratando num preto e branco magnífico a paixão por Paris.

Não é, no entanto, a obra de Tardi que a Gradiva propõe aos leitores portugueses -embora prometa a sua edição posterior - mas sim a continuação da série por Emmanuel Moynot.

Proposta em dose dupla, com "A noite de Saint-Gernain-des-Prés" e "O sol nasce atrás do Louvre", que servem de introdução a um protagonista, humano e imperfeito, que parece mais um figurante numa imensa peça teatral que se desenrola à sua volta.

Frequentemente no sítio certo, mas quase sempre à hora errada, Burma é obrigado a andar atrás dos acontecimentos, enquanto os cadáveres se acumulam ao seu redor.

Retrato do submundo parisiense dos anos 1950, em que o perigo convivia com o uso de expedientes, a que a tradução de Regina Guimarães ajuda a dar colorido e estranheza, fazendo jus ao uso original de calão, os policiais de Malet raramente têm um final feliz, mesmo que um certo sentido de justiça acabe por prevalecer.

No segundo dos títulos referidos, vemos um Moynot mais à vontade, com o traço mais seguro e homogéneo, o centro da ação a ser Paris e não Burma, e a cor a ser usada de forma consistente como elemento narrativo.

Nele, o reencontro do detetive com um velho conhecido, que recorrentemente vai a Paris "descansar" do casamento, e a posterior descoberta de um cadáver, acabará por arrastar o protagonista para uma maquinação complexa, que inclui o roubo de um quadro do Louvre, um colecionador pouco escrupuloso, uma bela mulher que tenta fugir à passagem do tempo e a poderosa ação do acaso na conjugação de todos estes ingredientes, numa narrativa em que ação e reflexão equilibram-se com as surpresas que se sucedem, proporcionando uma leitura demorada e compensadora.

Nestor Bruma: O sol nasce atrás do Louvre

Emmanuel Moynot

Gradiva

72 p., 16,50 €