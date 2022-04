Política e arte juntas no último adeus a Eunice Muñoz

O velório de Eunice Muñoz realizou-se esta tarde na Basílica da Estrela, em Lisboa, e recebeu muitos atores amigos da atriz e ainda figuras da política.

Realizou-se esta tarde o velório da atriz Eunice Muñoz, que morreu na passada sexta-feira, aos 93 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.

Pela Basílica da Estrela passaram vários atores e amigos, mas também alguns membros da classe política como Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos Moedas, Pedro Santana Lopes ou Pedro Adão e Silva.

"Fez teatro, televisão, cinema e tudo com paixão. Dividia a arte com os outros e ajudava os mais novos. Era uma doçura e foi assim até ao fim", referiu o Presidente da República. "Teve as suas crises de saúde, foi assim que resistiu a uma, duas, três, quatro e depois já não resistiu, mas está connosco da mesma maneira", concluiu o chefe de Estado.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa lembrou uma boleia desde Évora, em 2011, na qual conheceu uma mulher "única e de grande simplicidade" e finalmente o ministro da Cultura destacou "o talento e a intimidade de Eunice Munoz junto dos portugueses".

Daniel Oliveira, diretor da SIC e o maestro António Victorino d"Almeida também marcaram presença.

A representar a classe artística passaram vários nomes conhecidos para um último adeus: José Raposo, Ana Zanatti, Júlio Isidro ou Manuela Maria mostraram-se emocionados. "Era uma grande amiga e professora. Todos nós temos de lhe agradecer os ensinamentos que ela nos deu sem querer. Nós víamos. Isso foi muito bom", refere esta última atriz. "Tinha uma grande qualidade porque era uma grande atriz e depois era uma pessoa de uma simplicidade tão grande connosco. Depois uma cena arrebatadora perguntava pelo meu filho. Não era só colega", rematou Manuela Maria.</p>

Nota final para a neta de Eunice Muñoz, Lídia Muñoz, que saiu da Basílica da Estrela visivelmente consternada e acompanhada por amigos e familiares.

As cerimónias fúnebres de Eunice Munoz prosseguem com o velório na terça-feira de manhã, uma missa a tarde e o funeral, no cemitério do Alto de São João, a partir das 17 horas.