Pongo e Eu.Clides em festival de música na Parede

A quinta edição do Micro Clima acontece já esta sexta e sábado na SMUP, na freguesia do concelho de Cascais.

É o regresso do evento que pretende ser uma celebração da "transdisciplinaridade e do multiculturalismo" num ambiente plural, inclusivo e acolhedor. O Micro Clima é um festival de música e artes visuais da Associação com o mesmo nome que acontece anualmente na Sociedade Musical União Paredense, em Cascais. Teve a sua primeira edição em 2017, fruto da ideia e trabalho de um grupo de jovens amigos frequentadores daquele espaço, com o objetivo de dinamizar culturalmente a zona e contribuir para o aumento e variedade da oferta cultural da região.

Francisco Cambim, da organização, explica ao JN como "abraçar novos talentos" é uma das grandes motivações deste festival, rodeado de um núcleo musical e artístico muito efervescente e consciente do paradigma artístico atual. "A edição deste ano junta artistas de referência como Pongo, Eu.Clides, Ganso ou Progressivu com uma nova geração como Soluna, Extrazen, Atalaia Airlines e M3DUSA", adianta o responsável.

O cartaz, frisa, pretende assim "refletir aquela que é uma das nossas preocupações quando pensamos na programação, que é juntar nomes mais conhecidos do público a artistas emergentes, que acreditamos terem muita qualidade e potencial para crescer", adianta Cambim.

Além dos concertos, em ambas as noites de festival o evento termina em festa com um DJ set, que este ano estará então a cargo do trio feminino de DJs M3DUSA, na sexta-feira, e do Progressivu, no sábado.

Além disso, a cada ano o Micro Clima cresce e adiciona vertentes, pelo que em 2023 não se fica só pela música: pela primeira vez, terá uma instalação dos artistas João Campolargo Teixeira e João Madureira, bem como uma intervenção artística nas casas-de-banho pelos artistas Eugénia Burnay, Ricardo Oliveira, Margarida Conceição e Luísa Tudela. A cenografia e tratamento do espaço ficam novamente a cargo dos artistas Mariana Tudela e Pedro Fernandes.

"Esperamos dois dias de muita música, cultura e arte, com festa, diversão, transpiração, amizade e partilha. A venda de bilhetes tem decorrido com sucesso e já falta poucos passes gerais para esgotar, por isso a nossa expectativa é de ver o salão da SMUP cheio e esgotar nos dois dias de festival", adianta ainda o responsável.