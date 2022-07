Ponte centenária de Valença acolhe espetáculo com dez pianos em agosto

A ponte centenária de Valença vai ser palco, no próximo dia 19 de agosto, de um espetáculo com dez pianos a tocar em simultâneo. Trata-se do regresso do festival de teclas ​​​​​​​IKFEM Eurocidade Tui-Valença, que este ano cumprirá a sua 10ª edição.

O evento vai decorrer de 19 a 26 de agosto e, segundo a organização, "apresenta-se, em 2022, como o festival mais ambicioso e espetacular e que promete marcar a diferença, pelo que contará com instrumentos e artistas muito especiais e singulares". No primeiro dia, a ponte metálica Valença-Tui será encerrada ao trânsito para receber um espetáculo com 10 pianos. Em edições anteriores, a travessia já tinha também sido fechada para acolher pianistas e um desfile de moda com a participação de Ágatha Ruiz de la Prada. No total, a programação do festival inclui 12 espetáculos musicais que decorrerão, não só na ponte, mas também na Fortaleza de Valença, no Jardim Municipal e no centro histórico de Tui.

"O IKFEM é um evento que valoriza e fomenta o património cultural e artístico das duas margens do rio Minho. Trata-se de um Festival que contará com a melhor edição de sempre, sinal da aposta que o município faz na cultura e nas relações entre o Norte de Portugal e a Galiza", afirmou o autarca de Valença, José Manuel Carpinteira.