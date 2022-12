Por dentro dos amores (e dos romances) de Patricia Highsmith

João Antunes Hoje às 17:46 Facebook

Há um novo documentário sobre a escritora norte-americana Patricia Highsmith para descobrir na plataforma de streaming de cinema Filmin

Nascida no Texas, em 1921, e falecida na Suíça, onde se exilou, em 1995, Patricia Highsmith é uma das mais amadas escritoras do século XX. Disponível na plataforma Filmin, o documentário "Loving Highsmith" é de visão obrigatória para todos os que um dia se deixaram seduzir pelo seu universo negro, filosófico e fascinante.

Patricia Highsmith tornou-se conhecida como a autora do livro que deu origem ao clássico de Alfred Hitchcock, "O desconhecido do norte-expresso" e pela criação da personagem de Tom Ripley, cujo acidentado percurso se espalha por cinco romances, também em parte adaptados ao cinema: "Plein Soleil", "O amigo americano", "O talentoso Mr. Ripley". Mais recentemente, também se viu ser adaptado à tela "Carol", de Todd Haynes, com Cate Blanchett e Rooney Mara, belíssima versão de um romance que a autora publicara ainda muito jovem, mas sob pseudónimo.

Oriunda de uma família conservadora do Texas, Patricia Highsmith cedo descobriu a sua homossexualidade, não podendo, na altura, surgir declaradamente como autora de um romance onde uma história de amor entre duas mulheres tinha um final feliz.

"Loving Highsmith" esconde também no seu título o que é uma cartografia da riquíssima e atribulada vida amorosa da escritora. No entanto, não é a vida que inspira os criadores? Não se encontram quase sempre por detrás das personagens criadas as suas próprias personalidades? Tom Ripley é também ela própria, no seu percurso mundano.

Acompanhado por entrevistas à família e a algumas das suas amantes, o documentário percorre os locais por onde Patricia foi vivendo, de Nova Iorque a Londres, de Paris a uma recatada vila francesa, até se instalar por fim na Suíça, longe de tudo e de todos. Contendo uma iconografia bastante completa, incluindo algumas entrevistas com a própria escritora, o filme é contado através dos diários da escritora .

"Carrego velhas memórias, como uma mala pesada", diz ela. "A minha vida é uma crónica de erros inacreditáveis", admite Highsmith, que morreu aos 74 anos.