Por entre "Rosas e espinhos" emerge o rap crioulo

Novo EP de Vado Más Ki Ás foca-se na relação com as mulheres e desvenda o catálogo de sonoridades que se revelam na música urbana portuguesa.

"Vi o mal de perto. O crime, a droga, o álcool e a violência. Era fácil afundar-me nessa vida. Mas escolhi a positividade, a luz, e foi sempre isso que quis transmitir na minha música". O discurso, entregue em rajadas e terminando sempre num arrastado "yee", é de Vado Más Ki Ás, um dos nomes centrais do rap crioulo, subgénero do hip hop que se desenvolveu na última década nos arredores de Lisboa, como o Bairro 6 de Maio, na Amadora, onde cresceu Vado por entre "Rosas e espinhos", título do seu último EP.

A biografia do jovem rapper, 26 anos, é exemplar do ponto de vista da importância do lar, da estabilidade do lar, e de como a educação é o melhor contrapeso a todas as dificuldades que o Mundo apresenta. "Tive uma educação bastante rígida, fundada no respeito e no amor pelos outros. Era isso que eu via a minha mãe fazer, no trato com os vizinhos e todas as pessoas. Era uma mulher guerreira, que teve uma vida dura, mas sempre me ensinou o respeito. A vida no bairro era complicada, mas dentro de minha casa houve sempre um ambiente saudável". Dessa dicotomia, desordem no exterior/estabilidade em casa, emergiu um homem com ideias claras e inclinado para o lado da luz: "Aquilo que dás é aquilo que recebes: se eu tivesse ido parar à negatividade, não me tinha tornado um músico, talvez um presidiário. Foi por espalhar positividade e educação que também fui respeitado e recebi coisas boas, não só no bairro, também fora dele".