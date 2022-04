Porque se acalma o mar revolto em "miramar", de Christian Rizzo

Coreógrafo francês regressa com uma produção para amantes de dança.

Como na série de fotografias de Edouard Boubat, uma mulher de costas olha a linha do horizonte, um gesto contemplativo do que advinhámos ser o mar. A paz, enfatizada pelo ruído branco, é quebrada pela mudança súbita de luz. Podemos crer ser uma nuvem a turvar-nos a percepção. A inquietação alimenta o corpo da mulher que, como que tomada de uma força telúrica, dispõe-se a movimentos ondulatórios.

A ela juntam-se transeuntes para esta experiência coletiva de "miramar", apresentado esta semana no Festival DDD, para a qual o público é convocado, num encantador exercício de partilha do horizonte com os intérpretes.

Christian Rizzo tem como marca de água uma interessante energia cinética, aproveitada em "miramar"de uma forma distinta das outras suas obras apresentadas em Portugal ("Une maison", "D"aprés une histoire vraie" e "Syndrome Ian"), em que uma força centrífuga orientava a movimentação para o espaço aberto no centro de cena.

Onze intérpretes levam o público numa poética rota de diagonais, com recurso a repetições cíclicas, canone, contacto- improvisação e um uso estratégico de diferentes níveis, como as marés.

Quem olha o mar sabe não serem as ondas todas iguais, nem terem todas a mesma intensidade. "miramar" é uma coreografia coral que preserva a identidade dos seus intérpretes sem deixar o caos entrar.

Há uma crença que afirma que a sétima onda é sempre a maior. Youness Aboulakoul é essa onda. Um bailarino com uma velocidade e uma precisão estonteantes, capaz de roubar a atenção do conjunto - mas também as ondas se engolem umas às outras e por isso mesmo são belas. No final da obra há uma pequena frase coreográfica a quatro, a piscar o olho a quem tenha assistido às anteriores obras de Rizzo.

Antes da magia terminar há um momento tipo "Truman Show", em que toda a construção imaginada parece ruir. Rizzo diz-nos: "Eu vejo-te". Nós também o devemos ver. "miramar" é um dos momentos imperdíveis desta edição do Festival Dias da Dança.

"miramar", de Christian Rizzo, domingo 24 e segunda-feira 25 no Teatro Rivoli (Porto), às 19.30 horas (dia 24) e 17 horas (dia 25).