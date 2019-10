Porte atua ao vivo na redação do Jornal de Notícias

Hoje às 11:05 Facebook

O rapper portuense Porte estará ao vivo na redação do JN a partir das 15.30 horas desta sexta-feira.

Porte, uma das vozes do coletivo Gatos do Beko, tem um novo single, "OG". Este recente trabalho conta com a participação especial de Mundo Segundo e com Virtus na produção.

No ano passado o rapper, natural de Vila Nova de Gaia, já tinha lançado nas plataformas digitais o tema "Franco" com a participação de Macaia.

Os temas estão disponíveis no canal YouTube de Porte e ainda no Spotify.

O músico estará ao vivo na redação do Jornal de Notícias em simultâneo no site e no Facebook do jornal a partir das 15.30 horas.