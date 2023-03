Porto Burlesque Festival encerra ao ritmo de cabaré

Mariana Soares Hoje às 17:54 Facebook

A terceira edição do Porto Burlesque Festival termina esta sexta-feira, no Café Lusitano, com um espetáculo dedicado ao cabaré burlesco.

As atuações de hoje ficam a cargo das 'drag queens' Naomy Beauty, Alejandro Beauty e Stefani Duvet . Estes nomes, individualmente reconhecidos com diversos prémios nacionais, produzem espetáculos juntos desde o ano passado. Para esta edição do festival burlesco do Porto, o trio criou um espetáculo exclusivo.

Red Sarah, a especialista mundial nas artes de fogo, que conta já com 25 anos de experiência, vai atear chamas na noite final do Porto Burlesque Festival de 2023. A recordista do Guiness promete impressionar o público com os seus perigosos números com fogo.

Esta edição do festival iniciou-se no passado dia 10 e, durante todas as sextas-feiras do mês, apresentou espetáculos diferentes, variando entre os temas "Burlesque classics", "Roaring 1920"s", "CyberLesque/Space Age/Sci Fi", e terminando com o tema "Cabaresque".

Os bilhetes para o festival custam entre os cinco e os 10 euros.

Café Lusitano

Rua de José Falcão, Porto