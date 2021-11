Porto celebra centenário de José Saramago na Casa da Música

JN Hoje às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A Casa da Música recebe, no próximo dia 29, uma homenagem a José Saramago, inserida nas comemorações do seu centenário do nascimento. Teresa Salgueiro, Manuela Azevedo e seis dos vencedores do Prémio Saramago são alguns dos participantes.

Para comemorar os 10 anos de existência, o ciclo de conversas com escritores Porto de Encontro dedica a edição deste mês - a primeira desde o início da pandemia - à obra de José Saramago.

No próximo dia 29, às 21 horas, a Casa da Música vai ser palco de uma homenagem alargada em que vão participar figuras oriundas dos meios artístico e literário.

Além de Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago, vão marcar presença seis autores agraciados com o prémio atribuído pela Fundação Círculo de Leitores: Afonso Reis Cabral (Prémio Saramago 2019), Bruno Vieira Amaral (vencedor em 2015), Gonçalo M. Tavares (vence em 2005), João Tordo (em 2009), Paulo José Miranda (o primeiro vencedor deste prémio, em 1999) e Valter Hugo Mãe (distinguido em 2007).

A sessão contempla ainda dois momentos musicais, protagonizados por Ana Celeste Ferreira e Teresa Salgueiro, e leituras asseguradas por Manuela Azevedo (vocalista dos Clã) e António Durães.

Os bilhetes - gratuitos - podem ser levantados na Casa da Música.

.