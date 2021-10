Porto como palco de todas as músicas do Mundo

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 14:40 Facebook

Meteorito Womex cai esta quarta-feira no Porto e deixa cratera até domingo. É o maior evento global na indústria da world music. Haverá 60 concertos nas principais salas da cidade.

O maior evento global de world music aterra hoje no Porto, estabelecendo a sua base de operações no edifício da Alfândega e alargando as atividades à Casa da Música, Teatro São João, Teatro Rivoli, Praça D. João I, Cinema Passos Manuel ou Hard Club. Cinco dias de conferências e networking dedicados exclusivamente aos profissionais da indústria musical e 60 concertos e 24 filmes vocacionados para o grande público.

O Womex, iniciativa criada em Berlim, em 1994, circulou anualmente por várias cidades europeias e volta a realizar-se em Portugal no próximo ano, invadindo Lisboa de 19 a 23 de outubro de 2022.